Розвалу Росії не треба боятися, до нього потрібно готуватися – учасники конференції у Вашингтоні

Коли Кремль починав свою «спецоперацію» в Україні у лютому 2022 року, Москва лише хотіла відсунути загрозу НАТО від своїх кордонів, але коли Захід своєю військовою міццю втрутився у конфлікт, це повністю змінило підхід Росії до своїх колишніх партнерів та цілей, які вона ставить перед собою.

Заходу більше не можна довіряти, міжнародні органи, які він контролює, втратили будь-яку легітимність, а Росія вже не хоче пристосовуватися до світового порядку під проводом США.

Натомість, згуртувавши навколо себе розширену групу BRICS, Шанхайську організацію співпраці, Білорусь та країни Азії, Близького Сходу, Африки та Латинської Америки Росія працює над створенням нових міжнародних режимів у сфері фінансів та торгівлі, стандартів і технологій, інформації та охорони здоров’я, які будуть «вільними від домінування та втручання Заходу». І з них у майбутньому постане новий світовий порядок, який пропагує Москва.

Таке бачення світу для Заходу на сайті російського пропагандистського каналу RT сформулював на початку квітня колишній директор московського відділення Фонду Карнегі за міжнародний мир, колишній полковник радянських спецслужб Дмитро Тренін.

Колись ліберальний російський аналітик, чиї колонки радо друкувала газета New York Times, після початку вторгнення рішуче став на бік президента Росії Володимира Путіна. Тепер він звинувачує Захід у нападі Росії на Україну, обговорює у медіа ідею використання ядерної зброї в Європі та формує візію нового світового порядку для Москви.

Натомість його колишні вашингтонські колеги-аналітики та представники народів Росії, які хочуть позбутися московського панування, вважають, що не Москва буде вершити долю світу, а скоріше її доля стане предметом міжнародних домовленостей після її воєнної поразки в Україні та постання нових країн на її території після розвалу Росії.

Відновлення імперії чи неминучий розпад?

Учасники конференції, які зібралися у вівторок, 16-го квітня, у Фундації Джеймстаун (The Jamestown Foundation), вважають, що на місці Росії рано чи пізно постануть нові незалежні держави, бо такі народи як татари, чеченці, ерзя, черкеси, буряти і десятки інших, так само як і колишні народи радянських республік, мають право на незалежне існування у власних кордонах.

У Десятому форумі вільних держав Постросії, що проходив у Вашингтоні, брали участь лідери національно-визвольних рухів поневолених Москвою народів, а також представники політичного та дипломатичного сектору держав ЄС та США.

Організація була створена навесні 2022 року в Україні у відповідь на повномасштабну агресію Росії, і вона об’єднує активістів з таких територій, як Башкортостан, Саха (Якутія), Інгрія (Ленінградська область), Черкесія, Чувашія, Сибір, Бурятія, Карелія, Інгушетія, Кубань, Алтай, Псков, Тува, Урал, Новгород, Помор’я, Дон та багато інших, які виступають за звільнення своїх народів від російського колоніального панування.

Вони вважають, що для досягнення цієї мети підходять різні методи – від мирних протестів до збройної боротьби.

Учасники конференції у Вашингтоні наголошували, що Заходу замість того, щоб ховати голову в пісок і боятися розвалу Росії, потрібно послідовно готуватися до того, що остання імперія на європейському континенті, якою називають нинішню Росію, розпадеться, як перед нею розпалися СРСР та Російська імперія.

Як не парадоксально, Володимир Путін прийшов до влади, щоб запобігти розвалу Росії, але його можуть запам’ятати як того, хто призвів до краху країни, вважає аналітик Фундації Джеймстаун Януш Буґайський.

У своїй книзі «Неспроможна держава. Інструкція з розшматування Росії», яка нещодавно вийшла в українському перекладі, він говорить, що Росія представляє подвійний виклик для Заходу – вона має стійкі неоімперські амбіції та одночасно сама стоїть перед неминучим розпадом своєї держави.

Ці виклики поєднані, вважає Буґайський, бо неспроможність Росії реалізувати свій імперський проєкт потягне за собою потрясіння та розлом.