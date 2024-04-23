SIPRI: глобальные военные расходы в 2023 году достигли исторического максимума

В 2023 году военные расходы стран мира увеличились до $2,44 трлн, что стало рекордным показателем в истории. Об этом сообщается в новом докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).

В докладе «Тренды мировых военных расходов» (Trends In World Military Expenditure) говорится, что рост расходов наблюдается уже девятый год подряд, при этом впервые с 2009 года расходы выросли во всех пяти географических регионах, выделяемых SIPRI (наиболее заметный рост отмечается в Европе, на Ближнем Востоке, а также Азии и Океании).

В пятерку стран, больше всего потративших на свои вооруженные силы в 2023 году, вошли США, Китай, Россия, Индия и Саудовская Аравия. Следом за ними идут Великобритания, Германия, Украина, Франция и Япония.

РОССИЯ

По подсчетам SIPRI, в прошлом году военные расходы России составили 109 миллиардов долларов, что на 24% больше предыдущего года. По сравнению с 2014 годом, когда Россия аннексировала украинский Крым, рост составил 57%.

Российский военный бюджет определил 5,9% всего ВВП страны — для сравнения, десятилетие назад этот показатель равнялся 4,1%. В докладе говорится, что в 2023 году военные траты РФ составили 16% от общего объема государственных расходов.

УКРАИНА

Украина, потратившая в прошлом году на оборонительные нужды 64,8 миллиарда долларов, заняла восьмое место в мире по величине военных расходов, что в полтора раза больше показателя 2022 года. В 2023 году больше половины государственных расходов Украины (58%) пришлись именно на военные цели.

При этом заметное место в военном бюджете Украины заняла иностранная помощь. В течение года страна получила не менее 35 миллиардов долларов в качестве военной поддержки, при этом большая часть (25,4 миллиардов) была предоставлена Соединенными Штатами.

Хотя собственные расходы Украины на оборону составили лишь 59% от российских военных трат в этот же период, в сумме с иностранной помощью эти расходы был эквивалентны 91% российских военных трат.

США и НАТО

В 2023 году американские военные расходы выросли на 2,3%, достигнув отметки в 916 миллиардов долларов. Эта сумма превышает две трети общих военных расходов НАТО, что делает Соединенные Штаты крупнейшим спонсором Североатлантического альянса.

Однако расходы и других государств-членов НАТО также увеличилась. «Для европейских государств НАТО последние два года войны в Украине фундаментально изменили перспективы безопасности», — сказал Лоренцо Скараззато, исследователь SIPRI. — Этот сдвиг в восприятии угроз отражается в растущей доле ВВП, направляемой на военные расходы, при этом цель НАТО в 2% все чаще рассматривается как базовый уровень, а не порог, которого необходимо достичь».

Речь идет о целевом показателе по военным расходам для участниц Альянса. В 2014 году, в ответ на российскую аннексию Крыма, власти стран НАТО согласились выделять 2% своего ВВП на оборонные расходы, чтобы обеспечить постоянную военную готовность Североатлантического союза. https://www.natto.int/cps/en/natohq/topics_49198.htm

К 2023 году, как отмечают в SIPRI, двухпроцентного показателя достигли (или превысили его) 11 из 31 члена НАТО. С момента принятия этого обязательства десять лет назад это наиболее высокий показатель.

КИТАЙ

В 2023 году Китай занял вторую строчку в списке стран, потративших на военные цели больше всего денег. Пекин выделил на военные цели 296 миллиардов долларов — таким образом рост в течение года составил около 6%.

На долю КНР пришлась половина общих военных расходов в азиатском регионе, при этом, как отмечает SIPRI, некоторые соседи Китая связали увеличение своих собственных расходов именно с ростом военных трат Пекина.

Соседи Китая выделили на вооруженные силы значительные суммы: так, траты Японии составили около 50 миллиардов долларов, Тайваня — 16,6 миллиардов (в обоих случаях рост составил 11% по сравнению с 2022 годом).

БЛИЖНИЙ ВОСТОК

Отдельно авторы доклада подчеркивают растущие военные расходы в странах Ближнего Востока, которые за год увеличились на 9% — рекордный темп роста за десятилетие.

Военные расходы Израиля — вторые по величине в регионе после Саудовской Аравии — выросли на 24%. Специалисты SIPRI связывают это главным образом с наступлением израильской армии в секторе Газа в ответ на атаку ХАМАС (признана террористической организацией в США) в октябре 2023 года.

На четвертом месте по расходам в регионе — Иран, чьи военные траты превысили 10 миллиардов. Из них 37% тратится на Корпус стражей исламской революции, элитное военное подразделение Ирана.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ и ЮЖНАЯ АМЕРИКИ

Рост военных расходов зафиксирован и в странах Центральной Америки и Карибского бассейна; однако в их случае, эта динамика связана с борьбой против организованной преступности. По сравнению с 2014 годом, рост трат на вооруженные силы в регионе увеличился больше, чем в полтора раза.

Больше всего в Центральной Америке на военные нужды тратила Мексика, чьи военные расходы составили 11,8 миллиардов долларов. «Использование вооруженных сил для подавления насилия в обществе становится растущей тенденцией в регионе на протяжении многих лет, поскольку правительства либо неспособны решить проблему обычными средствами, либо предпочитают немедленные — часто более жестокие — меры», — сказал Диего Лопес да Силва, исследователь SIPRI.

В Южной Америке самые большие расходы на вооруженные силы зафиксированы у Бразилии (почти 23 миллиарда долларов за год).

АФРИКА

На африканском континенте крупнейшие военные траты наблюдаются у Алжира, потратившего в 2023 году на ВС страны на 76% больше, чем в 2022. В SIPRI считают, что рекордные для страны траты связаны с ростом доходов от продажи углеводородов в страны Европы, находящихся в поисках альтернативных России источников нефти и газа.

Самый же большой процентный рост трат на военные нужды во всем мире зафиксирован в Демократической Республике Конго. В стране, где продолжается затяжной конфликт между правительством и вооруженными группировками, рост расходов составил 105%. На втором месте по этому показателю — также африканская страна, Южный Судан (78% роста расходов).