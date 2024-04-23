Спецслужби Німеччини попередили про зростання загрози російських диверсій

У контексті поточних міжнародних криз у Німеччині фіксують небезпеку терактів, що збільшується, і посилення антисемітизму. Федеральне відомство з охорони конституції (BfV) попередило про зростання загрози безпеці в країні у зв’язку з наростаючою напругою на Близькому Сході та діями РФ, яка, ймовірно, планує нові диверсії.

Про це пише DW.

Голова німецької спецслужби Томас Хальденванг заявив, що руйнівні сили як усередині країни, так і за її межами активно діють з метою підірвати демократію та державну стабільність. Він наголосив, що такі сили застосовують різноманітні методи, включаючи шпигунство, кібератаки, дезінформацію та державний тероризм.

Хальденванг також наголосив, що міжнародні кризи безпосередньо впливають на Німеччину. В даний час BfV стикається зі зростанням кількості інцидентів у різних сферах, що є явищем, яке спостерігається вперше за багато років або навіть вперше в історії цього відомства.

Спецслужба вважає, що ризик проведення диверсій із боку іноземних держав значно зріс. Хальденванг наголосив, що Росія може здійснити акти саботажу у Німеччині у відповідь на свою війну проти України.

Він також не виключив можливості втручання Росії напередодні виборів до Європарламенту та регіональних виборів у деяких федеральних землях Німеччини з метою впливу на результати голосувань. Метою таких дій Росії може бути розкол суспільства та зміцнення правих сил.

Глава BfV також згадав затримання двох німців російського походження, які підозрюються у пошуку цілей для проведення диверсій проти німецької підтримки України.