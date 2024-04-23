США начали переговоры о выводе войск из Нигера

Ранее военная хунта, контролирующая Нигер, объявила о прекращении действия военного соглашения с США
Представитель Пентагона заявил, что США начали обсуждать с военным правительством Нигера вывод около тысячи американских военнослужащих с двух авиабаз в стране.
В прошлом месяце военная хунта, контролирующая Нигер, объявила о прекращении действия военного соглашения между двумя странами, и в конце прошлой недели представители Пентагона дали согласие на вывод войск.
В понедельник пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер подтвердил, что США и Нигер начали обсуждение «упорядоченного вывода американских войск из страны».
Райдер сообщил, что Министерство обороны США направит в Нигер для переговоров небольшую делегацию, в которую войдут представители Африканского командования США.
Он заявил, что не может рассуждать о сроках вывода, и что количество военнослужащих, размещенных в Нигере, не изменится.
Около тысячи американских военнослужащих размещены на двух авиабазах в Нигере.
Одна расположена в столице Ниамее, другая – в городе Агадесе на севере страны (это база для беспилотников стоимостью 110 миллионов долларов).
Обе базы играют ключевую роль в усилиях США по борьбе с терроризмом в регионе, а беспилотники с базы в Агадесе участвуют в миссиях, направленных против боевиков в этом районе.
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