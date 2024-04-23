США начали переговоры о выводе войск из Нигера

Представитель Пентагона заявил, что США начали обсуждать с военным правительством Нигера вывод около тысячи американских военнослужащих с двух авиабаз в стране.

В прошлом месяце военная хунта, контролирующая Нигер, объявила о прекращении действия военного соглашения между двумя странами, и в конце прошлой недели представители Пентагона дали согласие на вывод войск.

В понедельник пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер подтвердил, что США и Нигер начали обсуждение «упорядоченного вывода американских войск из страны».

Райдер сообщил, что Министерство обороны США направит в Нигер для переговоров небольшую делегацию, в которую войдут представители Африканского командования США.

Он заявил, что не может рассуждать о сроках вывода, и что количество военнослужащих, размещенных в Нигере, не изменится.

Около тысячи американских военнослужащих размещены на двух авиабазах в Нигере.

Одна расположена в столице Ниамее, другая – в городе Агадесе на севере страны (это база для беспилотников стоимостью 110 миллионов долларов).

Обе базы играют ключевую роль в усилиях США по борьбе с терроризмом в регионе, а беспилотники с базы в Агадесе участвуют в миссиях, направленных против боевиков в этом районе.