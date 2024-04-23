Спутниковые снимки свидетельствуют о повреждении иранской РЛС в результате удара Израиля

Спутниковые фотографии, сделанные в понедельник, свидетельствуют о том, что очевидный ответный удар Израиля по городу Исфахану в центральной части Ирана пришелся по радарной системе батареи ПВО российского производства.

Это противоречит неоднократным заявлениям официальных лиц в Тегеране об отсутствии какого-либо ущерба в результате нападения.

Удар израильской стороны, судя по всему, был очень ограниченным. Однако удар по радарной системе комплекса С-300 нанес гораздо больший ущерб, чем массированная атака Ирана на Израиль с использованием беспилотников и ракет 13 апреля.

«Удар показал способность Израиля проникать через иранские системы ПВО», – заявила научный сотрудник программы ядерной политики в Фонде Карнеги Николь Граевски, чья книга о России и Иране скоро выйдет из печати.

«Точность этого удара была весьма примечательной», – добавила она.

На спутниковых снимках, сделанных компанией Planet Labs PBC в районе аэропорта и авиабазы двойного назначения Исфахан, примерно в 320 километрах к югу от Тегерана, видна территория, которая служила местом развертывания системы ПВО.

Обгоревшие участки земли окружают объект, который аналитики, включая бывшего правительственного эксперта по анализу фотографий Криса Биггерса, идентифицировали как радарную систему, используемую для комплексов С-300.