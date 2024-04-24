Про це він сказав в етері телеканалу «Еспресо».

«Російська пропаганда завжди кричить наперед. Хтось десь ступить ногою, випадково забіжіть, і вже кричать, що вони захопили. В районі Очеретиного тривають бої, ситуація під контролем ЗСУ. Окупантів на цьому напрямку чекають «приємні» для них новини», — наголосив Цехоцький.

За словами офіцера 59-ї Окремої мотопіхотної бригади, у росіян немає сил для широкомасштабного наступу.

«Ворог застосовує велику кількість авіації, артилерії та дронів. У ворога почалася агонія, особливо останніми днями. Вони уважно слідкують за тим, що відбувається у світі, і розуміють, що їх чекає», — додав Цехоцький.