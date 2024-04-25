Апеляційний суд Нью-Йорка скасував вирок Гарві Вайнштейну у справі 2020 року про зґвалтування

Про це повідомляє Variety.

25 квітня апеляційний суд Нью-Йорка визнав попереднє рішення «неналежним», заявивши, що суддя у 2020 році «проявив упередження», дозволивши жінкам, які не були частиною справи, свідчити про звинувачення. Тепер суд призначив новий розгляд.

Продюсер Гарві Вайнштейн, лауреат премії «Оскар» за фільми «Закоханий Шекспір» і «Розумник Вілл Гантінґ», відбуває 23-річний термін ув’язнення у виправній колонії Мохок, в’язниці середнього рівня безпеки в Римі, штат Нью-Йорк. Він залишатиметься у в’язниці, оскільки в 2022 році в Лос-Анджелесі його визнали винним у зґвалтуванні та засудили до додаткових 16 років ув’язнення. Однак Вайнштейн був виправданий у судовому процесі в Лос-Анджелесі за звинуваченнями щодо жінки, яка свідчила в його справі в Нью-Йорку.

«Допускати неперевірені звинувачення у не більш ніж поганій поведінці, що руйнує характер обвинуваченого, але не проливає жодного світла на правдивість його зв’язку з висунутими проти нього кримінальними звинуваченнями, є зловживанням суддівським розсудом», — заявила суддя Дженні Рівера.

Вайнштейн все ще залишатиметься у в’язниці. Офіс окружного прокурора у Мангеттені може ухвалити рішення про повторний розгляд справи продюсера.

«Сьогоднішнє рішення є серйозним кроком назад у притягненні людей до відповідальності за акти сексуального насильства. Присяжні були проінструктовані про важливість цих свідчень, і скасування вердикту є трагічним, оскільки жертвам доведеться пройти ще один судовий процес», — зазначив адвокат Дуглас Вігдор, який представляв інтереси двох свідків у Нью-Йорку.

Суддя Маделін Сінгас наголосила, що сьогоднішнє рішення «продовжує перешкоджати постійним досягненням, за які боролися жертви сексуального насильства в системі кримінального правосуддя».

«Забуті жінки, які несуть психологічну травму сексуального насильства та шрами свідчень знову і знову. Ця ерозія прецеденту, породжена відмовою визнати, що злочини сексуального насильства є набагато тоншими та складнішими, ніж інші злочини, і ц відбувається за рахунок безпеки жінок», — додала Сінгас.