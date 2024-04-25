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Китай обрав сторону й не може претендувати на нейтралітет у війні між РФ та Україною, — посол США в НАТО

Про це заявила посол США при НАТО Джуліанна Сміт, пише Politico.

«КНР не може претендувати на повний нейтралітет у цьому випадку, вони фактично обирають сторону. Я думаю, що коли КНР намагається зобразити себе нейтральною стороною, коли йдеться про цю війну, ми на це не купимося», — каже Сміт.

За її словами, Штати «все частіше бачать матеріальну підтримку» з боку Китаю для Росії, додавши, що це обладнання, яке може мати як цивільне, так і військове застосування, зіграло вирішальну роль у допомозі Москві досягти деяких її цілей проти України.

«Якби вони не надавали деякі з цих компонентів або цю матеріальну підтримку, Росія була б у зовсім іншій ситуації і мала б проблеми з продовженням деяких з цих актів агресії», — сказала вона.

25 апреля, 2024 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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