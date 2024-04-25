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Колишню Арку Дружби народів у Києві не демонтуватимуть, простір біля неї отримає нову концепцію, — КМДА

Про це інформує КМДА, посилаючись на Департамент культури.

«У столиці не демонтуватимуть одну з візитівок міста – арку «Свободи українського народу», її сенс переосмислено. А простір біля неї отримає нову концепцію», — йдеться у повідомленні.

У відомстві наголосили, що витрата значних коштів з міського бюджету на демонтаж Арки Свободи українського народу наразі — не найнагальніше питання, оскільки місто під час воєнного стану насамперед спрямовує кошти на допомогу Збройним Силам України, безперебійне функціонування бюджетної сфери та вирішення життєво важливих потреб киян.

Разом з тим, у КМДА зазначили, що наразі у Києві триває фінальна стадія декомунізації та дерусифікації. Фахівці вже сформували перелік 297 пам’ятних об’єктів, пов’язаних з історією і культурою Росії та СРСР, які рекомендують усунути або перемістити. Серед них 95 пам’ятників і понад 200 пам’ятних знаків та елементів оздоблення.

25 апреля, 2024 | Category: Новости, Украина

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