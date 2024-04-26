Данія вирішила збільшити військову допомогу для України на €590 млн

Про це йдеться на сайті міністерства оборони країни.

Зазначено, що більшість затвердженої данської підтримки на цей рік вже виділено для України. Водночас акцентується: існує потреба в подальшій допомозі державі у 2024 році. Через це Копенгаген прийняв рішення додатково виділити €590 млн допомоги.

В оборонному відомстві Данії наголошують, що мета фонду підтримки України — надання прямої військової допомоги, зокрема озброєння, військового обладнання й внесок Копенгагену в навчання українських військових. Також така допомога охоплює закупівлю зброї та обладнання для ЗСУ в данських чи іноземних виробників.

Водночас уряд і партії Данії дійшли позитивного рішення щодо здійснення прямих закупівель в української оборонної промисловості завдяки механізмам контролю.