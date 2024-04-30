Кредит под 0,01% на Finsfera — какие условия получения

Проценты за кредит представляют собой компенсацию, которую заемщик выплачивает кредитору за предоставление ссуды. Они составляют часть общей суммы, которую заемщик должен вернуть, помимо основной суммы кредита. Для чего заемщик в целом выплачивает проценты за пользование деньгами?

Риск. Кредитор берет на себя риск невозврата кредита заемщиком. Платежи в виде процентов помогают компенсировать этот риск.

Сервисные услуги. Кредитор предоставляет заемщику услугу в виде предоставления кредита, что также включает в себя административные расходы, затраты на обслуживание счета и операционные издержки.

Услуга выдачи запрашиваемой суммы. Предоставление кредита означает, что кредитор временно передает заемщику деньги, которые могли бы быть инвестированы в другие цели и принести доход. Проценты за кредит компенсируют потерю этого потенциального дохода.

Финансовые организации берут разные проценты за пользование кредитными деньгами. Некоторые из них начисляют высокие проценты, кто-то ниже или в среднем диапазоне, поэтому важно тщательно выбирать кредитные условия.

В МФО Finsfera заемщики могут получить кредит под 0,01% https://finsfera.ua/ru/kredit-pod-0-01 при определенных условиях. Эта возможность доступна только новым клиентам сервиса, которые обращаются за услугой кредитования впервые. Пониженная процентная ставка дает возможность оценить свои финансовые способности и понять, готов ли заемщик нести финансовую ответственность и рационально распределять свои доходы.

Как получить кредит под 0,01% в день

Для того чтобы получить займ с пониженной процентной ставкой, необходимо выполнить несколько ключевых условий. Они касаются соответствия нормам украинского законодательства и заключаются в том, что клиент МФО должен быть совершеннолетним и иметь украинское гражданство. Также важно иметь действующий паспорт и ИНН — документы, необходимые для идентификации личности при проверке кредитной истории и заключения договора.

В остальном процесс получения средств прост и начинается с отправки запроса на сайте МФО. Форма заявки простая и ее заполнение не занимает много времени. В ней необходимо указать номер телефона и адрес электронной почты, которые станут средствами поддержания связи и получения информации по кредиту. Далее нужно указать номер кредитной карты, на которую в будущем придут кредитные деньги.

После того как компания получит запрос, начнется процедура проверки внесенных данных и кредитной истории. Результаты будут готовы в течение 10-15 минут, после чего о них сообщают заемщику. Если он получит одобрение на кредит, необходимо будет подписать электронный кредитный договор. После этого займ придет на карту и будет готов к использованию.