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США тимчасово схвалили розрахунки в енергетиці з найбільшими банками з РФ

Мінфін США дозволив проводити операції з російськими банками, включно з ВТБ, Центробанком, Ощадбанком і Альфа-банком, для розрахунків у сфері енергетики до 1 листопада 2024 року.

Про це пише «Радіо Свобода» з посиланням на ліцензію Мінфіну США.

Серед банків, які отримали тимчасову ліцензію, названо також банки «Открытие», Совкомбанк, Росбанк, ВЭБ.РФ, банк «Зеніт» і банк «Санкт-Петербург».

У постанові міністерства пояснили, що пов’язаними з енергетикою вважатимуться трансакції, що стосуються видобутку, виробництва, переробки, скраплення, транспортування або купівлі нафти та низки інших енергоресурсів, включно із СПГ, деревиною, вугіллям і ураном.

Ліцензія також дозволяє трансакції з російськими банками, пов’язані з виробництвом, постачанням або обміном енергією будь-якими способами.

30 апреля, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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