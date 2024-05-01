Блинкен потребовал от ХАМАС принять соглашение о прекращении огня

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал ХАМАС принять предложенное соглашение о прекращении огня в его конфликте с Израилем, заявив, что «оправданий больше быть не может», и что «время действий пришло».

«Сейчас мы сосредоточены на том, чтобы достичь прекращения огня и вернуть заложников домой. Это самое срочное дело, и я думаю, что это возможно, потому что израильтяне выдвинули мощное предложение. Они продемонстрировали, что готовы идти на компромисс, и теперь дело за ХАМАС», – сказал Блинкен в беседе с журналистами, завершая визит в Иорданию.

Он также подчеркнул важность доставки дополнительной гуманитарной помощи палестинцам в Газе.

«Это часть нашей ежедневной работы. Это также было в центре внимания каждой моей поездки в регион», – сказал Блинкен, добавив, что он обсудит этот вопрос на встречах в Израиле в среду.

Ранее глава американской дипломатии провел отдельные переговоры с министром иностранных дел Иордании Айманом Сафади и королем Абдаллой II. После этого он встретился со старшим координатором ООН по гуманитарным вопросам и восстановлению Газы Сигрид Кааг.

Блинкен поблагодарил Абдаллу за лидерство Иордании в содействии доставке гуманитарной помощи, включая совместную операцию США и Иордании по доставке гуманитарных грузов по воздуху и их сбрасыванию на территории анклава.

На сегодняшний день таким образом палестинцам в Газе было доставлено более 1000 тонн гуманитарной помощи.

Лидеры двух стран обсудили совместные усилия по ускорению доставки в Газу дополнительной помощи из Иордании по наземным маршрутам.

Блинкен также высоко оценил приверженность короля модернизации экономики и жизненно важным реформам государственного сектора страны.

Позднее во вторник Блинкен встретился с палестинцами из Газы в Управлении по координации гуманитарных вопросов, после чего встретился с Кааг. Блинкен заявил Кааг, что хочет узнать ее видение ситуации.

«Вся команда выполняет экстраординарную работу, чтобы люди в Газе получали помощь и поддержку, а также содействие, в котором они нуждаются», – добавил он.