Сенат одобрил запрет на импорт урана из России

Американский Сенат единогласно принял законопроект о запрете импорта российского урана в США.

О принятии законопроекта объявил во вторник комитет Сената по энергетике и природным ресурсам.

«Я годами боролся за то, чтобы положить конец зависимости Америки от российского ядерного топлива. Наши усилия наконец-то окупились с принятием законопроекта, который раз и навсегда запретит этот импорт», – заявил республиканский сенатор Джон Баррассо из Вайоминга.

«В Вайоминге есть уран, способный заменить российский импорт, и мы готовы его использовать, – добавил он. – Наш двухпартийный законопроект поможет лишить финансирования российскую военную машину, возродить американское производство урана и придать импульс инвестициям в цепочку поставок американского ядерного топлива».

Баррассо назвал принятие законопроекта огромной победой и поблагодарил членов обеих партий за то, что они помогли довести его до конца.

Сенатор-демократ Джо Манчин заявил, что «Соединенным Штатам как мировой сверхдержаве не подобает помогать Владимиру Путину финансировать его незаконную войну против Украины через их зависимость от России в поставках урана, который нам нужен для работы нашего ядерного реактора».

По словам Манчина, этот закон одновременно высвобождает 2,72 миллиарда долларов для наращивания внутреннего производства уранового топлива.

«Прекращение импорта российского урана – это один из способов помешать военным действиям России в Украине и одновременно способствовать инвестициям в цепочки поставок американских ядерных технологий», – заявил сенатор-демократ Крис Кунс.

Палата представителей Конгресса США одобрила аналогичный законопроект в декабре 2023 года.