Остин призвал страны-партнеры передать Украине системы ПВО Patriot

Министр обороны США Ллойд Остин обратился к партнерам США с призывом передать системы ПВО Patriot Украине, которая неоднократно просила предоставить ей больше систем ПВО для защиты украинских городов и инфраструктуры от российских атак.

«Есть страны, у которых есть системы Patriot, и мы продолжаем взаимодействовать с этими странами, – заявил Остин, выступая в комитете Палаты представителей по вооруженным силам. – Я разговаривал с лидерами нескольких стран… лично в течение последних двух недель, призывая их передать больше средств».

Остин не назвал страны, о которых идет речь, но известно, что такие системы, в частности, есть у Испании, Греции Германии, Нидерландов, Польши и Швеции.

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский заявил членам НАТО, что его стране необходимо как минимум семь дополнительных систем ПВО Patriot, чтобы противостоять российским авиаударам