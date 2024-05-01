Розвідка США передаватиме партнерам та приватному сектору дані про Росію та Китай

Президент США Джо Байден зобов’язав «шпигунські служби» США ділитися з приватним сектором розвідданими, що стосуються потенційної загрози з боку Росії та Китаю.

Про це повідомляє Голос Америки.

Доступ до даних отримають компанії, які обслуговують критично важливу інфраструктуру США.

Така директива є частиною свіжого Меморандуму нацбезпеки щодо стійкості та убезпечення критичної інфраструктури, який Білий дім оприлюднив 30 квітня.

Метою ініціативи є захист від ризиків з боку іноземних супротивників — країн, злочинних груп чи хакерів. У документі йдеться про активізацію обміну розвідданими на «найнижчому можливому рівні класифікації» між приватними та міжнародними партнерами.

«Ця політика є особливо актуальною сьогодні, враховуючи деструктивні атаки програм-вимагачів, які тривають, кібератаки на системи водопостачання США з боку наших ворогів, неодноразові свідчення директора ФБР та інших вищих посадових осіб адміністрації, які б’ють на сполох про те, як наша критична інфраструктура є мішенню», — заявила заступниця радника президента Байдена з внутрішньої безпеки Кейтлін Дюркович.

При розробці Меморандуму взяли до уваги зокрема і досвід попередження від розвідки США про повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Директорка Агентства з кібербезпеки та захисту інфраструктури США Джен Істерлі заявила, що агенція розсекретила потенційні атаки з боку російського уряду, щоб попередити операторів критичної інфраструктури.

Сьогодні, за її словами, це стає ще більш актуальним через «серйозні загрози з боку Китаю».