Прогноз погоди на вихідні 4–5 травня: з денним теплом і нічними заморозками

За даними Sinoptik.ua, погода у вихідні буде хмарною із проясненнями, проте дощі пройдуть лише в деяких регіонах. Загалом буде тепло, тільки на сході та півночі країни похолодає, аж до нічних заморозків.

Погода в суботу 4 травня

У суботу на всій території України очікується мінлива хмарність без опадів. У східних та північних областях удень термометри покажуть +13…+16 °С, уночі — +4…+6 °С. На півдні та в центрі повітря прогріється до +17…+20 °С (уночі в центральних регіонах очікується до +7 °С, на півдні — до +12 °С). Найтепліше буде в західних областях — +22…+24 °С (уночі — +12 °С).

Мешканцям Одеської , Херсонської та Миколаївської областей варто бути обережними на вулиці — вдень тут здійметься сильний вітер (до 10 м/с).

Погода в неділю 5 травня

На півдні, сході, півночі та в центрі країни денна температура становитиме +17…+19 °С. Уночі у південних і центральних областях термометри покажуть +6…+8 °С, у східних та північних — лише +2…+4 °С. На заході країни вдень очікується +22…+24 °С, уночі — +9…+12 °С.

На більшій частині території України опадів не передбачається, лише в Сумській, Чернігівській, Закарпатській, Львівській, Волинській, Івано-Франківській і Тернопільській областях можливі короткочасні дощі з грозами.

Погода в понеділок

У середньому, денна температура по країні становитиме +19…+21 °С, у південних регіонах стовпчики термометрів піднімуться до +23…+24 °С. На сході та Закарпатті вночі очікується +8…+10 °С, в інших областях — +11…+14 °С.

У центрі, на півночі, заході та півдні України, а також на Луганщині погода на початку тижня буде похмурою, імовірні короткочасні дощі з грозами.

Увага, заморозки та агресивний ультрафіолет!

Вночі 4 та 5 травня на сході, південному сході та північному сході країни на поверхні ґрунту можливі заморозки до 0…-3 °С. Рекомендуємо подбати про теплолюбні культури за допомогою димлення, укриття та інших методів.

У вихідні на території України з 11:00 до 14:00 УФ-індекс сягатиме 6–7 одиниць. Радимо в ці години ховатися в тіні дерев або носити крислаті головні убори.

Народні прикмети та вірування

Якщо вдень 4 травня падав дощ, наші пращури розраховували на щедрий урожай. Вітер цього дня вказував на зміну погоди, туман зранку — на похолодання найближчим часом.

Якщо в ніч на 5 травня був спадний Місяць, люди вірили, що морози не прийдуть аж до пізньої осені, якщо зростаючий — навпаки, чекали на ранні заморозки. Веселка цього дня віщувала багатий збір меду.