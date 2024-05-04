Партизани фіксують постійне переміщення військової техніки РФ через удари ATACMS

Про це повідомляє «Атеш».

Зазначається, що окупанти перекидають військову техніку через удари далекобійних ракет ATACMS та великих втрат РФ.

«Нам відомі всі дані про поточне місцезнаходження практично кожного підрозділу та місць, куди окупанти перемістили різні види озброєнь, намагаючись сховати їх від неминучого знищення», — йдеться у повідомленні.

Крім цього, партизани натякнули на «загадкові пасочки, ковбаски та сальце», внаслідок яких загинули щонайменше 10 окупантів у Маріуполі.