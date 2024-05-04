Україна отримає від США ударні дрони оснащені гарматою та протитанковою ракетою

Україна отримає від Сполучених Штатів Америки передові ударні дрони з вогнепальною зброєю на борту виробництва Feloni Aero.

Про це повідомляє Defence Industry Europe.

Як повідомили представники Feloni Aero, наразі вони зайняти розробкою двох варіантів безпілотників, які призначені для зміцнення обороноздатності України:

■ Felon 1.0, який озброєний 5,56 мм гарматою;

■ FelonX, оснащений протитанковою ракетою Spike.

Варто зауважити, що виробництво цих дронів стало можливим після того, як в США схвалили багатомільярдну допомогу Україні.

«Озброєні дрони Feloni Aero пропонують революційне рішення, забезпечуючи неперевершену точність, маневреність і ефективність у бойових сценаріях», — йдеться в публікації.

Безпілотники оснащені сучасними системами озброєння і передовим можливостям спостереження безпілотники. Це дозволить українським силам ефективно вирішувати складні безпекові завдання.

«Завдяки незмінній підтримці з боку уряду США в рамках нещодавнього законопроєкту про витрати ми готові зробити свій внесок в оборонні зусилля України, постачаючи передові озброєні БПЛА, які переглядають парадигму сучасної війни», — заявив генеральний директор Feloni Aero Тодд Данфі.

Дрон Felon 1.0 — це безпілотник, який було створено для завоювання панування в небі. За словами розробників, дрон поєднав у собі передові можливості спостереження та вогневу міць системи зброї калібру 5,56. Розробники також заявляють, що їх дрон буде особливо ефективним у міських зонах бойових дій та у прикордонних районах.

Оснащені гарматою та протитанковою ракетою: Україна отримає від США ударні дрони

БПЛА FelonX — це новий безпілотник компанії. Він може вести вогонь найменшою ракетою у світі Spike. За словами розробників — дрон компактний і досить вантажопідйомний. Однак точні його характеристики не наводяться.

Ракета Spike — це ефективний протитанковий засіб, вироблений в Ізраїлі. Він конкурує з такими системами, як FGM-148 Javelin.