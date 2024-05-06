La Repubblica: є гіпотетичні сценарії включення НАТО у війну з Россією

Альянс вперше з початку війни в Україні «в дуже конфіденційній формі», без офіційних повідомлень, визначив дві так звані червоні лінії, перетин яких з боку Росії може призвести до прямого втручання НАТО в конфлікт. Про це пише італійське видання La Repubblica з посиланням на свої джерела — на тлі заяв низки західних політиків, зокрема президента Франції Еммануеля Макрона, про гіпотетичну можливість відправлення військових НАТО до України.

Як пише La Repubblica, наразі НАТО не має жодних оперативних планів можливого відправлення військовослужбовців до України. Йдеться про гіпотетичні сценарії розширення нинішнього конфлікту, які могли б вимагати втручання західних союзників.

Перша «червона лінія», як стверджується в публікації, це пряме підключення Білорусі до війни на боці Росії, зокрема новий наступ на Київ із північно-західного напрямку, з білоруської території. Другий варіант гіпотетичної участі НАТО в конфлікті — це реакція на російські військові провокації щодо країн Балтії або напад на Молдову. У публікації йдеться про те, що Росія може, вважаючи, що Захід відволікся на внутрішні проблеми, спробувати дестабілізувати ці держави. «Проте НАТО не забажає миритися з такою агресією», — йдеться у публікації.

У ній наголошується, що в НАТО проводять різницю між обмеженим наступом російських військ, наприклад у Донбасі, і, наприклад, стратегічним проривом з метою захопити Київ. В останньому випадку пряме втручання НАТО у конфлікт не виключено. Про це ж говорив нещодавно президент Франції Еммануель Макрон, який раніше першим із лідерів західних країн заговорив про можливість відправлення військових до України. За словами Макрона, замислитися над відправкою західних військ в Україну буде необхідно, якщо Росія прорве фронт, і надійде відповідне прохання від Києва. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв’ю телеканалу CBC заявив у неділю, що, «якщо прийде час», Київ буде вдячний партнерам, якщо ті ухвалять рішення про відправку військ в Україну. Він наголосив, що поки Україна просить у партнерів лише зброю та військову техніку.