Россия больше не использует Крымский мост для снабжения войск

После неоднократных атак на Крымский мост Россия больше не использует его для снабжения войск в Украине. Об этом пишет The Independent.

Спутниковые снимки, которые проанализировало и предоставило дата-агентство Molfar, показывают, что за последние три месяца на Крымском мосту не было ни одного поезда с военной техникой. За это время по мосту прошёл только один поезд с 55 вагонами топлива, который заметили 29 февраля.

Россия значительно сократила использование Крымского моста после последней крупной атаки на него в июле 2023 года. Ранее, по словам главы Службы безопасности Украины Василия Малюка, по мосту ежедневно проходило более 40 поездов с оружием. Сейчас, утверждает он, по нему курсируют четыре пассажирских и один товарный поезд в день.

Теперь вместо моста Россия использует для снабжения войск новые железнодорожные пути через оккупированные территории Украины, свидетельствуют данные Molfar. Глава агентства Артём Старосек предположил, что Украине было бы выгоднее нацелиться на эти сухопутные маршруты и не тратить ресурсы на Крымский мост.

На прошлой неделе постпред Украины в ООН Сергей Кислица опубликовал картинку с «основными типами мостов на 2024 год» без Крымского моста. Ранее западные СМИ со ссылкой на источники в украинских спецслужбах писали, что в первой половине 2024 года готовится новая атака на Крымский мост.