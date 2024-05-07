США проігнорують «інавгурацію» Путіна

Сполучені Штати не будуть направляти представника на так звану інавгурацію російського правителя Владіміра Путіна, яка відбудеться 7 травня.

Про це на брифінгу в понеділок увечері заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер, повідомляє «Європейська правда».

На питання про те, чи будуть США направляти представника посольства на «інавгурацію» Путіна з огляду на те, що посол нині перебуває за межами Москви, Міллер відповів: «Ні, нашого представника не буде на його інавгурації».

Він, однак, підтвердив попередню позицію Вашингтона про те, що там і далі визнають Владіміра Путіна президентом Росії.

«Ми однозначно не визнаємо ті вибори (президента в Росії. – Ред.) вільними та чесними, але він – президент Росії і продовжуватиме діяти в цій ролі», – пояснив речник Держдепу.