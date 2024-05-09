Кевін Спейсі виграв суд за звинуваченням у сексуальному домаганні

Про це пише BBC.

Американський актор Кевін Спейсі виграв у Великій Британії суд у справі про сексуальне насильство 2008 року. Раніше рішення було винесено за замовчуванням на користь позивача, оскільки адвокати актора не встигли вчасно подати заперечення.

У суді адвокат Спейсі Адам Спекер Кей Сі заявив, що це була помилка юридичної команди. Позивач виграв справу проти Спейсі без судового розгляду, тоді як йому «не повірили під присягою присяжні». Суддя погодився та скасував рішення.

«Адвокати відповідача припустилися помилки. На мою думку, ця помилка не повинна бути покладена на підсудного», — зазначив суддя.

Цивільний позов було призупинено після того, як Кевіну Спейсі було висунуто звинувачення у низці сексуальних злочинів, а потім його було виправдано. Слухання відбулося після того, як зірка «Карткового будинку» спростував звинувачення в неадекватній поведінці, показані в документальному фільмі на Channel 4.

Минулого року Спейсі було визнано невинуватим за всіма звинуваченнями в сексуальному насильстві проти чотирьох чоловіків у 2001-2013 роках.

Один із цих чотирьох скаржників, якому суд надав анонімність, окремо подав на Спейсі цивільний позов до Високого суду Лондона в липні 2022 року, але позов було призупинено до результатів кримінального процесу.

На початку цього року суддя виніс невідомому чоловіку «заочне рішення» — рішення на його користь без судового розгляду — після того, як адвокати Спейсі не змогли вчасно подати заперечення.

Спейсі не був присутній на судовому засіданні, а дату нового судового розгляду ще не оголосили.