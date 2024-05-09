Послы ЕС одобрили отправку доходов от активов РФ на нужды Украины

Послы стран ЕС в Брюсселе в среду одобрили схему использования доходов от замороженных в Евросоюзе российских активов на нужды обороны Украины. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода, а также агентство Reuters со ссылкой на два источника.

Одобрение послов — важный шаг на пути к окончательному принятию решения на уровне Евросоюза. Оно означает, что ни у одной из 27 стран ЕС нет принципиальных возражений против предложенной схемы.

Вопрос о возможном использовании доходов от российских активов, большую часть которых составляют средства Банка России, обсуждается в ЕС уже несколько месяцев. Сообщалось, что ряд стран-членов ЕС, в частности Венгрия, возражали против отправки этих средств на закупку вооружений для Украины. Согласно последним сообщениям, им был предложен компромисс с тем, что часть средств будет направлена на гуманитарную помощь. Накануне канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции в Риге заявил, что на нужды обороны Украины может быть направлено до 90% доходов от замороженных активов России, а остальные средства — на иную помощь Украине. Источники Reuters подтверждают, что послы одобрили именно такую схему. Официального сообщения пока не было.

Прибыль от активов России, замороженных в ответ на её вторжение в Украину, составляет несколько миллиардов евро в год. В настоящий момент речь идёт о направлении на нужды Украины примерно 3 миллиардов евро, сообщает Euronews.

В Европе заморожены около 210 миллиардов евро активов Банка России. Общая стоимость замороженных активов российского Центробанка в мире составляет, по разным подсчётам, от 260 до 350 миллиардов евро. Страны Запада обсуждают также вопрос о возможной конфискации этих активов, однако он связан с большими юридическими трудностями, чем использование доходов от них.