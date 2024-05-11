Посли ЄС погодили проєкт безпекової угоди з Україною, її мають завершити до липня

Посли ЄС вже погодили проєкт двосторонньої безпекової угоди між Україною та Євросоюзом у продовження декларації G7 про «гарантії безпеки», її планують фіналізувати до кінця червня — Die Welt, «Європейська правда»

Редакція Welt am Sonntag стверджує, що має у розпорядженні проєкт тексту, переговори щодо якого ведуть Київ і Європейська служба зовнішніх справ. Посли 27 країн-членів нібито вже погодили 11-сторінковий документ.

У матеріалі зазначають, що в ЄС хочуть завершити роботу над угодою найпізніше до початку липня.

У проєкті тексту містяться положення про те, що ЄС зобов’язується у разі нової агресії проти України протягом 24 годин провести консультації щодо її потреб.

Також ЄС обіцяє забезпечувати подальше постачання військової допомоги, допомагати з підготовкою військових, розмінуванням, реформами в оборонному секторі, співпрацювати у протидії гібридним загрозам і кібератакам, допомагати з відбудовою.