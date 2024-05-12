Макрон пояснив свої заяви щодо введення військ в Україну Кіно не для всіх- «Тремтіння» 1975 » Велика Британія оголосила про новий пакет допомоги Україні на $626 млн У суботу, 11 травня, міністерство оборони Великої Британії оголосило про передачу Україні пакета військової допомоги у розмірі 626,2 млн доларів Про це йдеться в повідомленні відомства у соцмережі X. «Велика Британія надає Україні найбільший в історії пакет військової допомоги», — зазначили у міністерстві. Окрім пакета військової допомоги вартістю 626,2 млн доларів, Британія також надає Україні життєво необхідне обладнання: 4 мільйони боєприпасів;

понад 1,600 ракет;

400 транспортних засобів, в тому числі 160 автомобілів типу Husky. 8 травня Лондон оголосив про додатковий внесок до Фонду підтримки енергетики України на суму 20 млн фунтів стерлінгів (23 млн євро). Гроші надійдуть найближчим часом.