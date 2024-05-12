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Велика Британія оголосила про новий пакет допомоги Україні на $626 млн

Про це йдеться в повідомленні відомства у соцмережі X.

«Велика Британія надає Україні найбільший в історії пакет військової допомоги», — зазначили у міністерстві.

Окрім пакета військової допомоги вартістю 626,2 млн доларів, Британія також надає Україні життєво необхідне обладнання:

  • 4 мільйони боєприпасів;
  • понад 1,600 ракет;
  • 400 транспортних засобів, в тому числі 160 автомобілів типу Husky.
  • 8 травня Лондон оголосив про додатковий внесок до Фонду підтримки енергетики України на суму 20 млн фунтів стерлінгів (23 млн євро). Гроші надійдуть найближчим часом.
12 мая, 2024 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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