Велика Британія оголосила про новий пакет допомоги Україні на $626 млн

Про це йдеться в повідомленні відомства у соцмережі X.
«Велика Британія надає Україні найбільший в історії пакет військової допомоги», — зазначили у міністерстві.
Окрім пакета військової допомоги вартістю 626,2 млн доларів, Британія також надає Україні життєво необхідне обладнання:
- 4 мільйони боєприпасів;
- понад 1,600 ракет;
- 400 транспортних засобів, в тому числі 160 автомобілів типу Husky.
- 8 травня Лондон оголосив про додатковий внесок до Фонду підтримки енергетики України на суму 20 млн фунтів стерлінгів (23 млн євро). Гроші надійдуть найближчим часом.
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