Австрія, Албанія і Чилі підтвердили участь у Саміті миру

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Провів телефонну розмову з федеральним канцлером Австрії Карлом Негаммером. Подякував йому за підтримку нашого Саміту миру у Швейцарії – зокрема, підтвердженням своєї участі та активною роботою із залучення інших країн», — написав український лідер.

Також Зеленський поінформував про розмову з очільником албанського уряду Еді Рамою.

«Обговорили підготовку до майбутнього Саміту миру у Швейцарії. Я вдячний прем’єр-міністрові за те, що Албанія буде представлена на Саміті», — наголосив він.

Згодом Зеленький повідомив, що участь у Саміті миру підтвердив і президент Чилі Габріель Борич.

«Обговорили ситуацію на Харківщині, де Росія намагається розширити географію свого вторгнення. Розказав про оборону регіону та наші дії зі збереження життя людей у прифронтових громадах. Я вдячний Чилі за готовність приєднатися до міжнародних зусиль із розмінування українських територій та із повернення вкрадених Росією українських дітей», — написав Зеленський.