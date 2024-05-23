Безпілотники ГУР атакували потужності ВПК РФ у Татарстані

Про це повідомляють «Українська правда» й Суспільне з посиланням на джерела у спецслужбах.

За словами співрозмовників, українські БПЛА досягли Казані та Нижньокамська — там розташовані стратегічно важливі підприємства, продукцію яких РФ використовує у воєнній сфері.

Відповідно до російських місцевих ЗМІ, вибухи були зафіксовані в Нижньокамську. Також повідомлялось про евакуацію працівників із Нижньокамської ТЕЦ, «Нижньокамськвуглецю», «Оргсинтезу», «Танеко», «Таиф-НК», «Нижньокамськнафтохіму» та «Нижньокамськшини».

Також через атаки дронів ГУР інформували про обмеження роботи двох аеропортів у Казані та Нижньокамську.

Пізніше міністерство оборони Росії заявило, що над Татарстаном був знищений український БПЛА.