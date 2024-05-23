Никки Хейли заявила, что будет голосовать за Дональда Трампа

Никки Хейли, боровшаяся за выдвижение в президенты США от Республиканской партии, но проигравшая на праймериз бывшему президенту Дональду Трампу, заявила, что будет голосовать за Трампа на выборах в ноябре.

Хейли подчеркнула, что у неё остаются существенные политические разногласия с Трампом, и отметила, что по многим вопросам он «не был идеальным». Политику нынешнего президента, демократа Джо Байдена, она, однако, назвала «катастрофой». «Поэтому я буду голосовать за Трампа», — заключила Хейли, выступая в Нью-Йорке.

Никки Хейли, бывший популярный губернатор штата Южная Каролина и представитель США в ООН при администрации Трампа, заявила о выходе из президентской гонки ещё в марте, проиграв праймериз в ключевых штатах (победу ей удалось одержать только в Вермонте и округе Колумбия, где расположена столица страны — Вашингтон). Однако тогда она не выступила в поддержку Трампа, лишь пожелав ему завоевать поддержку не только своих консервативных сторонников, но и умеренных республиканцев и внепартийных избирателей, которые были бы готовы голосовать за неё.

Ту же мысль она повторила и сейчас. «Трамп поступит умно, если сможет завоевать поддержку миллионов людей, которые голосовали за меня», — сказала она.

Даже после завершения кампании за неё в ряде штатов на праймериз голосовали до 20% республиканцев.

Никки Хейли и Трамп в ходе праймериз обменивались довольно жёсткими словами в адрес друг друга. Ряд демократов и поддерживающих их комментаторов надеялись, что она воздержится от поддержки Трампа на выборах.

Разногласия между Хейли и Трампом касались в том числе вопросов внешней политики. Никки Хейли однозначно выступает за увеличение помощи Украине и усиление давления на Россию. Позиция Трампа противоречива — с одной стороны, он критикует администрацию Байдена за недостаточную жёсткость, с другой намекает на то, что будет добиваться от Украины уступок с целью скорейшего заключения мира.

Никки Хейли называют в числе возможных кандидатов в вице-президенты в паре с Трампом.