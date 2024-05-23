Прикордонники не враховують додаток «Резерв+» при перетині кордону

Прикордонники не враховують додаток «Резерв+» при перетині кордону військовозобов’язаними чоловіками, а перевіряють паперовий військовий квиток з відповідними відмітками та дані щодо особи у базах ДПСУ та Міноборони — речник Державної прикордонної служби полковник Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону та на брифінгу в Києві

«Це – виключно для оновлення своїх даних (застосунок «Резерв+» — ред.), і виключно для громадян, бо на кордоні наші співробітники не беруть до уваги цей додаток. Ми перевіряємо виключно паперовий документ – військово-обліковий документ з відповідними відмітками у тих осіб, у кого ми зараз додатково почали перевіряти наявність цього документу».

Демченко нагадав також, що з березня 2024 року між Держприкордонслужбою та Міноборони налагоджена інформаційна взаємодія на рівні баз даних.

«Це фактично бази даних нашого відомства і системи «Оберіг», де за необхідності, як додатковий інструмент, прикордонники можуть його використати, щоб перевірити, чи не використовує людина підробні документи, перевіривши інформацію про цю особу саме в системі «Оберіг», – зазначив офіцер.

Речник ДПСУ також наголосив, що на даний момент змін до постанови уряду №57, яка регламентує правила перетину державного кордону громадянами України ще внесено не було. Можна очікувати, що вони з’являться там найближчим часом, щоб унормувати всі моменти законодавства, у зв’язку з удосконаленням процесу обліку та мобілізації.