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Президент Чехии Петр Павел получил травму после аварии на мотоцикле

Президент Чехии Петр Павел был доставлен в больницу после аварии на мотоцикле, сообщил офис чешского лидера.

Травмы, которые получил Павел, не были серьезными, однако ему понадобился «небольшой осмотр», отмечает президентский офис, не предоставляя каких-либо других подробностей о происшествии.

Чешская полиция сообщила, что не будет проводить расследование инцидента, поскольку он произошел не на дороге, а на закрытом гоночном треке.

Официальный представитель президента сообщил чешскому телевидению, что Павел проведет в больнице «несколько дней». На следующей неделе чешский лидер должен был отправиться с визитом в Иорданию, однако пока неясно, состоится ли эта поездка.

62-летний Павел известен как любитель мотоциклов. Сообщается, что сейчас он пользуется спортивным мотоциклом BMW R1200 GS.

24 мая, 2024 | Category: Мир, Новости

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