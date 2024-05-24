США объявят Кению основным союзником вне НАТО

Президент США Джо Байден заявил, что он объявит Кению первым основным союзником США вне НАТО среди стран Африки южнее Сахары.

Байден заявил об этом, принимая президента Кении Уильяма Руто в рамках первого государственного визита лидера африканской страны за почти 16 лет.

Этот стратегический шаг сигнализирует о смещении фокуса сотрудничества США на Восточную Африку в тот момент, когда американские войска готовы покинуть Нигер, создавая вакуум, который уже начали заполнять российские силы.

Статус основного союзника вне НАТО дает государствам, не входящим в альянс, доступ к военным и финансовым преимуществам, которыми пользуются его члены.

Однако на них не распространяются обязательства по взаимной обороне, которые скрепляют НАТО.

Высокопоставленный представитель администрации заявил журналистам, что Байден проинформирует Конгресс о присвоении статуса, который вступает в силу через 30 дней.

Байден, который в течение дня провел несколько встреч с Руто, заявил, что новый статус является результатом тесного сотрудничества между двумя странами в области борьбы с терроризмом в нестабильном регионе Африканского Рога.

«Это результат многолетнего сотрудничества в совместных антитеррористических операциях, в ходе которых “Исламское государство” и “Аш-Шабаб” были ослаблены в Восточной Африке. Это результат нашей общей поддержки Украины и сплочения мира вокруг Устава ООН. Наша совместная работа в Гаити помогает проложить путь к снижению нестабильности и повышению безопасности», – сказал Байден.

Однако, по мнению аналитиков, неоднозначная ситуация с правами человека в Кении, отраженная в многочисленных документах Госдепартамента, вызывает опасения по поводу того, как Кения будет использовать свой новый привилегированный статус.

«В Кении есть серьезные проблемы с такими вещами, как внесудебные убийства и насильственные исчезновения, пытки, жестокие, бесчеловечные и другие унижающие достоинство наказания со стороны правительства или от имени правительства», – заявил старший научный сотрудник Африканской программы в Институте внешнеполитических исследований Майкл Уолш.

В ходе переговоров Руто и Байден обсудили план Кении по отправке тысячи сотрудников сил безопасности в нестабильное и охваченное хаосом Гаити.

Руто, заявивший, что он «с нетерпением ждет» развертывания сил в Гаити, не сообщил сроки и другие детали.