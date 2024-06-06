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Внаслідок залізничної катастрофи в Чехії загинули дві українки

У Міністерстві закордонних справ повідомили, що через лобове зіткнення потягів у Чехії, один з яких – пасажирський експрес з причепними вагонами до Чопа, загинули дві громадянки України —  «Європейська правда» з посиланням на пресслужбу МЗС України

Міністерство закордонних справ повідомило, що серед чотирьох загиблих є громадяни України.

«За попередньою інформацією, загинули чотири особи. Серед них – дві громадянки України, громадянство інших загиблих уточнюється», – розповіли у пресслужбі.

«Консульська посадова особа консульства України у Брно перебуває на місці події та на постійному зв’язку з рятувальними та правоохоронними відомствами», – додали у повідомленні.

6 июня, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Украина

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