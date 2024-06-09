Партія Орбана стала найбільшим рекламодавцем Google у ЄС, поширюючи антизахідні наративи

Партія прем’єра Угорщини Віктора Орбана «Фідес» і її сателіти встановили рекорди в ЄС за обсягами реклами в соцмережах, сповненої антизахідної дезінформації.

Про це свідчать результати дослідження незалежного аналітичного центру Political Capital, які є у розпорядженні «Європейської правди».

Як зазначається, витрати на політичну рекламу в Угорщині дуже асиметричні.

«У той час як проурядовий табір витратив 4,3 млн євро на рекламу в Meta та Google, усі 14 опозиційних партій та пов’язані з ними ЗМІ витратили менше п’ятої частини цієї суми – 839 000 євро», — йдеться у дослідженні.

Лише партія «Фідес» та її політики витратили 2,0 млн євро, що в 2,6 рази більше, ніж усі 14 опозиційних партій разом узяті, які витратили 764 558 євро.

Рівень витрат на політичну рекламу в Інтернеті в Угорщині є видатним навіть за європейськими стандартами.

«Цього року «Фідес» був найбільшим рекламодавцем в Google в ЄС, оплативши шість з 10 найбільш розкручених відеороликів», – йдеться у дослідженні.

Автори дослідження стверджують, що «Фідес» та її довірені особи є основними постачальниками ворожих дезінформаційних наративів в Угорщині, відповідальними за 98,6% від загальної суми в 2,0 млн євро, витрачених на просування таких наративів.

Найбільш просувний ворожий наратив за весь період з 4 лютого по 1 червня був спрямований проти новоспеченого опозиціонера Петера Мадяра, на якого припадає 46% загальних витрат на просування таких наративів.

Другий найбільш просувний ворожий наратив, на який припадає 34% загальних витрат, стосується війни в Україні, в якому стверджується, що «європейські провоєнні політики та їхні угорські прислужники хочуть розв’язати Третю світову війну». Важливість цього наративу поступово зростала з наближенням виборів, і в останні тижні він обігнав і частково поглинув усі інші наративи.

Третій найбільш просувний ворожий наратив, на який припадає 9% загальних витрат, – про антиурядові сили, які нібито служать іноземним інтересам.