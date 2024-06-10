Під час штурму Бахмута загинуло понад 17 тис. завербованих у в’язницях вагнерівців

Про це йдеться у розслідування Бі-бі-сі та «Медіазона».

У травні 2023 року очільник ПВК Вагнера Євген Пригожин стверджував, що великі втрати найманців під час штурму Бахмута пов’язані насамперед із неквапливістю Міністерства оборони та нестачею снарядів. Але дані розслідувачів показують, що найвищі щоденні втрати — по 200-213 осіб щодня — «Вагнер» зазнавав ще у січні 2023 року.

Пізніше Пригожин визнав, що поклав у боях за Бахмут 20 тисяч найманців. Він стверджував, що лише половина з них – ув’язнені.

«За час проведення операції я обрав 50 000 ув’язнених, з яких загинуло близько 20%. Їх загинуло так само, як і тих, хто прийшов до нас за контрактом, без зон», — заявив Пригодин після взяття міста.

Бі-бі-сі та «Медіазона» отримали повний список із особистими даними 19 547 загиблих вагнерівців, з яких ув’язненими були 88% – це 17 175.

Джерело розслідувачів у серпні 2023 року, невдовзі після загибелі Євгена Пригожина, отримало документи про виплати компенсації в 5 млн рублів, покладену за загибель співробітника за стандартним контрактом із ПВК «Вагнер». Даних про зарплати та виплати за поранення журналісти не мають.

Вони підкреслюють, що це найбільш значне джерело даних про втрати «Вагнера», які існують в рамках проєкту підрахунку російських втрат у війні з Україною. У всіх випадках відомі позивні номери жетонів і дати смерті, а також більшість прізвищ.

Зазначається, що у списку відсутні трохи більше тисячі прізвищ (6% від усіх згаданих у документі «вагнерівців»), але це не створює перешкод для аналізу втрат за днями та категоріями загиблих, зокрема за жетоном можна визначити, чи була людина завербована з колонії чи з волі.

Розслідувачі стверджують, що коли «Вагнер» почав вербувати ув’язнених, їм обіцяли, що їх сприйматимуть як і інших найманців.

«60% моїх хлопців – штурмовики, і ви будете одними з них. Від нас ви не відрізнятиметеся нічим. До вас таке ж ставлення, іноді ще більш лояльне, ніж до тих, хто в мене воює багато років і пройшли десятки воєн», — стверджував Пригожин.

Брехня про те, що в боях за Бахмут вагнерівці перебували в однакових умовах і, як наслідок, гинули в однакових пропорціях, потрібна була для підтримки репутації ПВК, наголошують видання.