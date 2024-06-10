Вночі ЗСУ розбили зенітний ракетний дивізіон С-400 і два С-300 в Криму

Вночі захисники уразили зенітний ракетний дивізіон С-400 окупантів в районі Джанкоя і два зенітних ракетних дивізіона С-300 біля Чорноморського та Євпаторії, що в окупованому Криму — Генштаб

«Вночі сили оборони України завдали успішних ударів по одному зенітному ракетному дивізіону С-400 окупантів в районі Джанкоя, а також двох ворожих зенітних ракетних дивізіонах С-300 біля Чорноморського та Євпаторії…

Завдяки вдалій бойовій роботі сил оборони, ППО російських загарбників в українському Криму зазнала суттєвих втрат».

Деталі: У Генштабі додали, що російські окупанти не змогли перехопити жодну із випущених ракет.

Після ударів українських ракетників у вказаних районах зафіксували негайне припинення роботи радарів комплексів С-300/С-400.