Канада признала Корпус стражей исламской революции террористической организацией

В правительстве заявили, что решение основано на «очень серьезных и убедительных свидетельствах»
Канада включила иранский Корпус стражей исламской революции в список террористических организаций и, возможно, проведет расследование в отношении высокопоставленных иранских чиновников, проживающих в стране.
Об этом сообщил высокопоставленный член кабинета.
«Канада будет использовать все возможные инструменты для борьбы с террористической деятельностью КСИР», – заявил журналистам министр общественной безопасности Доминик Леблан.
По его словам, решение основано на «очень серьезных и убедительных свидетельствах».
США пошли на аналогичный шаг в апреле 2019 года.
Законодатели от оппозиции уже давно требовали включения КСИР в список террористических организаций, но либеральное правительство отказывалось, ссылаясь на то, что это может привести к непредвиденным последствиям.
В 2012 году Канада признала «Аль-Кудс», подразделение КСИР, занимающееся операциями за пределами Ирана, террористической организацией.
Оттава разорвала дипломатические отношения с Тегераном в 2012 году.
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