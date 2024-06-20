Канада признала Корпус стражей исламской революции террористической организацией

Канада включила иранский Корпус стражей исламской революции в список террористических организаций и, возможно, проведет расследование в отношении высокопоставленных иранских чиновников, проживающих в стране.

Об этом сообщил высокопоставленный член кабинета.

«Канада будет использовать все возможные инструменты для борьбы с террористической деятельностью КСИР», – заявил журналистам министр общественной безопасности Доминик Леблан.

По его словам, решение основано на «очень серьезных и убедительных свидетельствах».

США пошли на аналогичный шаг в апреле 2019 года.

Законодатели от оппозиции уже давно требовали включения КСИР в список террористических организаций, но либеральное правительство отказывалось, ссылаясь на то, что это может привести к непредвиденным последствиям.

В 2012 году Канада признала «Аль-Кудс», подразделение КСИР, занимающееся операциями за пределами Ирана, террористической организацией.

Оттава разорвала дипломатические отношения с Тегераном в 2012 году.