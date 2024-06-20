Що подивитись в домашньому кіно — «Бартон Фінк»

Сьогодні наш «Катрусин кінозал»нагадує, що день народження святкує голлівудський актор Джон Гудмен — один з улюблених акторів братів Коенів.



Джон Гудмен народився в бідній сім’ї і якби не постійна підтримка старшого брата, він би ніколи не став актором. Перші його ролі були малопомітні аж до комедіїї «король Ральф», де його комедійно-драматичне амплуа розкрилося по повній.

Найбільш за все, можливо ми його пам’ятаємо за роллю ветерана В’етнаму, відірваного на всю голову Уолтера у фільмі «Великий Лебовськи».

Та ми не підемо таким простим шляхом сьогодні. Хоча звісно — «Лебовські» в ходить в трійку моїх самих улюблених фільмів Коенів.

Все ж таки на першій позиції в мене «Бартон Фінк», де Гудман грає дружелюбного серійного вбивцю.

Взагалі «Бартон Фінк», це фільм з унікальним стилем та вивершеним чорним гумором, котрий зовсім не зібрав кассу, зате зібрав купу нагород.

Історія молодого драматурга в Голлівуді, що потрапив в творчу кризу, яка відбувається на фоні випадкових, ще більш драматичних подій , виглядає не просто атмосферною, вона аллегорично транслює «ту епоху» студійної системи американського кінематографа в наш час.

Коени витончено передали атмосферу Голлівуду 40-х років, коли студійна система контролю кіноринку тотально домінувала. І знавцям не складно вгадати прототипи героїв цього фільму.

Джон Гудмен справився зі своєю роллю непогано, а фільм номінувався на Оскар в кількох категоріях, та отримав «Золоту пальмову гілку».

Фільм 18+ (сюжет непростий і розрахований на естетів). Моя оцінка 10/10 (довершено все).

І друзі — я кілька разів стикався з кіновиробництвом, навіть грав поліцейського. В середині це абсолютний «Бартон Фінк» — повірте.

Віталій Рождаєв