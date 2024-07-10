Єврокомісія продовжила дію безкоштовного роумінгу для українців на рік

Про це йдеться у відомстві.

«Комісія вітає п’яте продовження ще на дванадцять місяців добровільної угоди між 22 європейськими та сімома українськими телекомунікаційними операторами, щоб гарантувати, що біженці з України можуть залишатися на зв’язку через кордон», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це стало можливим завдяки підписантам, які зобов’язалися взаємно знизити свої тарифи для з’єднання дзвінків через кордон.

Відповідна угода дозволить біженцям зв’язатися з родиною та друзями в Україні, і навпаки.