У Києві завершили аварійно-рятувальні та відновлювальні роботи через атаку 8 липня: 34 загиблих

Про це повідомялє Київська міська військова адміністрація.

Станом на 9 ранку 10 липня кількість загиблих від ракетного удару збільшилася до 34.

Раніше в ДСНС повідомили про закінчення аварійно-рятувальних та відновлювальних робіт.

«Це були трагічні, напружені та виснажливі дні. Ворог вкотре підтвердив свій статус «країни-терориста». Надзвичайні рятувальники та десятки одиниць техніки безупинно розбирали завали, намагаючись врятувати кожне життя», — додали в ДСНС.

У ДСНС заявили, що пошуково-рятувальні роботи у житловому будинку Шевченківського району завершено. Всього внаслідок атаки по Києву 8 липня загинули 33 особи, серед них 5 дітей, 121 — постраждали, серед них 10 дітей, 11 осіб врятовано.

На місці проведення робіт залишаються майже 100 рятувальників та 8 одиниць аварійно-рятувальної техніки та інженерної техніки.

Станом на 17:00 від ракетного удару росіян у Києві кількість загиблих зросла до 33, повідомили в КМВА. Рятувальники деблокували тіло дівчини 2006 року народження. Тривають аварійно-відновлювальні роботи, уточнили в ДСНС.

Про ще одне віднайдене під завалами тіло людини повідомили у ДСНС о 13:04 9 липня.

За останніми даними, кількість загиблих у багатоквартирному будинку Шевченківського району зросла до 13 людей.