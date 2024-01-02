Порошенко пообіцяв профінансувати відбудову музею Шухевича у Львові

Про це лідер партії «Європейська Солідарність», 5-й президент України Петро Порошенко повідомив у соцмережах, передає «Еспресо.Захід«.

«Жити треба так, щоб тебе памʼятали, а вороги боялися навіть після смерті. Це про наших Степана Бандеру і Романа Шухевича. Місце, яке цілеспрямовано знищили сьогодні росіяни – не просто музей, це колишня штаб-квартира Головнокомандувача УПА. Це місце, де приймалися надважливі рішення для України 20 століття. Місце, де створювалася основа української армії та ідея незалежної української державності», – пояснює Порошенко.

За словами Порошенка, росіяни як справжні нацисти знищують нашу національну памʼять. Це і музей Марії Примаченко, і музей Сковороди, і університет, де вчився Бандера. «Але памʼять не спалиш ракетами. Ми з Мариною Порошенко вирішили відбудувати знищений сьогодні музей Шухевича, щоб зберегти його для нащадків. Наш Фонд Порошенка профінансує всі необхідні роботи», – заявив пʼятий президент.

Петро Порошенко також нагадав, що Роман Шухевич був надзвичайною людиною. Він завжди знав, куди рухатися. На початках він створив перший український бізнес Галичини і навіть рекламував фірму DAIMON, яка нині називається Duracell. А завдяки грошам не просто створив, але й фінансував величезну для того часу Українську повстанську армію. За час існування УПА вдалося створити цілу українську державу в підпіллі. Зі своїм урядом, зі своїми грошима. Тільки за час існування УПА через неї пройшли близько 400 000 українців. «Музей житиме», – наголошує Порошенко.

Перед тим міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що знищений дроном музей Шухевича відновлять після перемоги й він стане ще масштабнішим.

«Знищення ворогом музею генерал-хорунжого Шухевича – це символічний акт. Ми відновимо його після Перемоги. Музей буде масштабнішим і там обовʼязково буде частина присвячена нашій сьогоднішній боротьбі. Переможній боротьбі за Незалежність, частиною якої є Шухевич, Бандера, Коновалець, тисячі і мільйони українців. Сьогодні ми кожного дня пишемо цю історію. Слава Україні!» – йдеться у повідомленні.