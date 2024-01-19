Спецоперація ГУР: у Брянській області дрони атакували нафтобазу

Про це пишуть «Українська правда», «Громадське» та Liga.net із посиланням на власні джерела у розвідці.

Зазначається, що це була нова спецоперація ГУР, на нафтобазі зафіксовані влучання. Натомість у джерелах додають, що там є значні пошкодження військового об’єкту.

«Путін сконцентрував найбільше засобів РЕБ та ППО на українських окупованих територіях, військові об’єкти на території РФ і далі будуть відпрацьовуватись», — сказали у розвідці.

Спершу про атаку на нафтобазу написав Богомаз у телеграм.

Зазначається, що російські війська намагалися застосувати систему РЕБ, проте при знищенні повітряної мети відбулося скидання боєприпасу на територію Клінцовської нафтобази.

За попередньою інформацією, постраждалих немає. Водночас є спалах резервуарів. Наразі на місці працюють пожежно-рятувальні служби, залучено 13 пожежних автоцистерн.

Натомість міністерство оборони Росії каже, що близько 06:40 російська ППО знищила безпілотник над територією Брянської області.

Пізніше Московська залізна дорога написала, що для допомоги у гасінні резервуарів на нафтобазі прибув пожежний потяг. У його складі 120 т води та 5 т піноутворювача.