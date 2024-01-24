У Білгородській області РФ упав військово-транспортний літак Іл-76 За 700 днів повномасштабного вторгнення Росія пошкодила понад 1600 шкіл » Уперше в історії електромобіль очолив рейтинг найпопулярніших нових авто у Європі У 2023 році вперше в історії електромобіль – американська Tesla Model Y – очолив рейтинг найпопулярніших нових авто у Європі. Про це пише «Укравтопром». Впродовж року Model Y була лідером продажу сім з 12 місяців, демонструючи свою незмінну популярність. Водночас Dacia Sandero лідирувала у чотирьох місяцях, а Volkswagen T-Roc посідав на першому місці один раз. Отже, топ-10 минулого року найбільш продаваних автомобілів у Європі: Tesla Model Y — 254 822 од.;

Dacia Sandero — 235 893 од.;

VW T-Roc — 206 438 од.;

Renault Clio — 202 942 од.;

Peugeot 208 — 194 376 од.;

Opel Corsa — 188 662 од.;

VW Golf — 184 279 од.;

Toyota Yaris Cross — 176 685 од.;

VW Tiguan — 174 267 од.;

Skoda Octavia — 161 784 од.