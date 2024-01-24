Уперше в історії електромобіль очолив рейтинг найпопулярніших нових авто у Європі

У 2023 році вперше в історії електромобіль – американська Tesla Model Y – очолив рейтинг найпопулярніших нових авто у Європі.
Про це пише «Укравтопром».
Впродовж року Model Y була лідером продажу сім з 12 місяців, демонструючи свою незмінну популярність.
Водночас Dacia Sandero лідирувала у чотирьох місяцях, а Volkswagen T-Roc посідав на першому місці один раз.
Отже, топ-10 минулого року найбільш продаваних автомобілів у Європі:
- Tesla Model Y — 254 822 од.;
- Dacia Sandero — 235 893 од.;
- VW T-Roc — 206 438 од.;
- Renault Clio — 202 942 од.;
- Peugeot 208 — 194 376 од.;
- Opel Corsa — 188 662 од.;
- VW Golf — 184 279 од.;
- Toyota Yaris Cross — 176 685 од.;
- VW Tiguan — 174 267 од.;
- Skoda Octavia — 161 784 од.
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