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Уперше в історії електромобіль очолив рейтинг найпопулярніших нових авто у Європі

У 2023 році вперше в історії електромобіль – американська Tesla Model Y – очолив рейтинг найпопулярніших нових авто у Європі.

Про це пише «Укравтопром».

Впродовж року Model Y була лідером продажу сім з 12 місяців, демонструючи свою незмінну популярність.

Водночас Dacia Sandero лідирувала у чотирьох місяцях, а Volkswagen T-Roc посідав на першому місці один раз.

Отже, топ-10 минулого року найбільш продаваних автомобілів у Європі:

  • Tesla Model Y — 254 822 од.;
  • Dacia Sandero — 235 893 од.;
  • VW T-Roc — 206 438 од.;
  • Renault Clio — 202 942 од.;
  • Peugeot 208 — 194 376 од.;
  • Opel Corsa — 188 662 од.;
  • VW Golf — 184 279 од.;
  • Toyota Yaris Cross — 176 685 од.;
  • VW Tiguan — 174 267 од.;
  • Skoda Octavia — 161 784 од.
24 января, 2024 | Category: Мир, Новини українською, Новости

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