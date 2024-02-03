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За даними з відкритих джерел у Бельбеку було уражено щонайменше три літаки

У Повітряних силах зазначили, що в результаті удару по аеродрому Бельбек у тимчасово окупованому Криму 31 січня ймовірно було уражено щонайменше три літаки ворога, а також особовий склад — речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат в ефірі національного марафону, відповідаючи на запитання журналістів

«Це мабуть більше питання до наших розвідок (щодо уражених цілей – ред.)… Найкраще підтвердження – це, звісно, супутникові знімки, які вже є в Інтернеті, де можна щось та й розгледіти. Але ще краще підтвердження – це некрологи в російських пабліках, це те, що вони самі визнають і публікують інформацію про ураження, щонайменше там було три літаки, потім особовий склад певний був знищений».

3 февраля, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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