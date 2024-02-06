Швеція припинить розслідування щодо підриву «Північних потоків»

Анонсоване рішення з приводу шведського розслідування підриву «Північних потоків» нібито буде оголошенням про закриття розслідування, повідомило шведське видання Expressen, посилаючись на джерела своїх німецьких партнерів — «Європейська правда» з посиланням на Expressen

Шведський прокурор Матс Люнгквіст, який очолює слідство у справі підриву «Північних потоків», у понеділок анонсував новини стосовно розслідування цього тижня.

У вівторок низка відомих німецьких ЗМІ, серед яких Süddeutsche Zeitung, NDR і Zeit, повідомили, що це буде рішення про закриття розслідування.

Якщо інформація підтвердиться, таке рішення може бути пов’язане з висновком про відсутність будь-якого «шведського сліду» у диверсії.

Прокурор Люнгквіст раніше казав, що мета розслідування у Швеції – переконатися, чи для цих дій якось використали територію Швеції, та наскільки це зачепило інтереси й безпеку країни.