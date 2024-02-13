РФ обстріляла ТЕС на Дніпропетровщині, блоки вимкнено

Про це повідомили пресслужби Міненерго та Укренерго.

На Дніпропетровщині минулої доби через ворожі обстріли знеструмлювалися 40,7 тис. абонентів. Їх усіх заживлено. Всього відновлено електропостачання майже 70 тис. споживачів. Залишаються без світла через бойові дії 52 споживачі у Нікопольському районі області.

На Донеччині через бойові дії вимикалися 18,9 тис. споживачів у 8 населених пунктах. Заживлено майже 17 тис. абонентів у 18 населених пунктах. Залишаються знеструмленими через ворожі обстріли 76 населених пунктів (майже 46 тис. споживачів).

На Чернігівщині внаслідок бойових дій відключено 17 населених пунктів (957 споживачів).

У Херсоні енергетики заживили 213 споживачів, які відключалися внаслідок обстрілів.

На Харківщині минулої доби енергетики заживили 321 споживача електроенергії. Триває відновлення електропостачання у Харкові на вулиці, де сталося влучання ворожих дронів.

У Запорізькій області енергетики відновили енергопостачання 5 населених пунктів, які були без напруги через пошкодження електрообладнання, та повернули світло до 597 домівок в області.