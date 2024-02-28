Apple згортає розробку електромобіля після 10 років роботи

Компанія Apple відмовляється від своїх планів щодо створення електромобіля, згортаючи десятирічну роботу Special Projects Group.

Про це пише Bloomberg із посиланням на обізнані джерела.

Частина спецгрупи перейде в підрозділ, що займається ШІ, а кілька сотень інженерів з обладнання та дизайнерів, можливо, подадуть заявки на роботу в інших командах Apple, розповіли джерела видання.

За словами джерел, Apple у вівторок поінформувала майже 2000 співробітників, які працюють у Special Projects Group (SPG), метою якої було створення електромобіля, про майбутнє закриття проєкту.

Відповідальність за рішення взяли на себе головний операційний директор Джефф Вільямс і Кевін Лінч, віцепрезидент, який відповідає за проєкт.

Два керівники повідомили співробітникам, що компанія згорне проєкт із розробки електромобіля. Багато співробітників команди SPG, будуть переведені в підрозділ ШІ під керівництвом Джона Джаннандреа. Ці співробітники зосередяться на пріоритетних для компанії проєктах зі створення штучного інтелекту.

У команді Apple Car також працює кілька сотень інженерів з обладнання та дизайнерів електромобілів, якась їхня частина зможе подати заявки на роботу в інших командах Apple.

Apple відмовилася від коментарів агентству.

За словами джерел Bloomberg, остаточне рішення щодо проєкту ухвалювали в останні тижні.

Місяць тому Bloomberg повідомляв про можливе відтермінування випуску електромобілів до 2028 року і зниження технічних характеристик для самостійного водіння з четвертого рівня до рівня «два плюс». Над проєктом працювали співробітники Apple з різних галузей автомобільної промисловості, зокрема дизайнери Aston Martin, Lamborghini, BMW і Porsch.

Apple з 2017 року проводила дорожні випробування своєї системи з використанням екстер’єру позашляховика Lexus, задіявши десятки автомобілів на дорогах США.

Компанія також протестувала більш секретні компоненти на гігантській трасі у Фініксі, яка колись належала Chrysler.

Зазначається, що Apple планувала створити автомобіль без керма та педалей, але згодом відмовилася від цієї ідеї. Компанія також витратила час на створення віддаленого командного центру, який міг би замінити водія. Apple також припускала, що вартість електромобіля становитиме близько 100 тис дол.