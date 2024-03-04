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Сили оборони за добу ліквідували 1150 військових та майже 100 одиниць техніки РФ

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.03.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 417 950 (+1150) осіб,
  • танків ‒ 6648 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 12 660 (+12) од,
  • артилерійських систем – 10 210 (+22) од,
  • РСЗВ – 1004 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 698 (+2) од,
  • літаків – 347 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7845 (+2) од,
  • крилаті ракети ‒ 1916 (+1) од,
  • кораблі /катери ‒ 25 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 13 374 (+42) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1621 (+1) од.
4 марта, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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