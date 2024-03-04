У Самарській області РФ прогримів вибух: ГУР підтвердило підрив залізничного мосту Швейцарцы на референдуме назначили себе ежегодную 13-ю пенсию » Сили оборони за добу ліквідували 1150 військових та майже 100 одиниць техніки РФ Протягом минулої доби на фронті відбулося 78 бойових зіткнень. Найбільше ворожих атак Сили оборони відбили на Авдіївському та Новопавлівському напрямках і знищили ще 1150 окупантів Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.03.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 417 950 (+1150) осіб,

танків ‒ 6648 (+8) од,

бойових броньованих машин ‒ 12 660 (+12) од,

артилерійських систем – 10 210 (+22) од,

РСЗВ – 1004 (+1) од,

засоби ППО ‒ 698 (+2) од,

літаків – 347 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7845 (+2) од,

крилаті ракети ‒ 1916 (+1) од,

кораблі /катери ‒ 25 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 13 374 (+42) од,

спеціальна техніка ‒ 1621 (+1) од.