Сили оборони за добу ліквідували 1150 військових та майже 100 одиниць техніки РФ

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.03.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 417 950 (+1150) осіб,
- танків ‒ 6648 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 12 660 (+12) од,
- артилерійських систем – 10 210 (+22) од,
- РСЗВ – 1004 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 698 (+2) од,
- літаків – 347 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7845 (+2) од,
- крилаті ракети ‒ 1916 (+1) од,
- кораблі /катери ‒ 25 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 13 374 (+42) од,
- спеціальна техніка ‒ 1621 (+1) од.
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