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Армія РФ завдала 4 ракетних та 74 авіаційних удари по Україні США знищили 8 безпілотників та крилатих ракет хуситів у Ємені » Російська армія за добу втратила 880 військових, 25 артсистем та 11 танків Протягом минулої доби на фронті відбулося 86 бойових зіткнень. Українські військові відбили ворожі атаки на 7 напрямках та знищили 880 окупантів Про це 8 березня повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.03.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 422 310 (+880) осіб,

танків ‒ 6706 (+11) од,

бойових броньованих машин ‒ 12 798 (+19) од,

артилерійських систем – 10 375 (+25) од,

РСЗВ – 1011 (+2) од,

засоби ППО ‒ 704 (+3) од,

літаків – 347 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7998 (+35) од,

крилаті ракети ‒ 1919 (+0) од,

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 13 598 (+66) од,

спеціальна техніка ‒ 1656 (+9) од.