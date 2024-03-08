Російська армія за добу втратила 880 військових, 25 артсистем та 11 танків

Про це 8 березня повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.03.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 422 310 (+880) осіб,
- танків ‒ 6706 (+11) од,
- бойових броньованих машин ‒ 12 798 (+19) од,
- артилерійських систем – 10 375 (+25) од,
- РСЗВ – 1011 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 704 (+3) од,
- літаків – 347 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7998 (+35) од,
- крилаті ракети ‒ 1919 (+0) од,
- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 13 598 (+66) од,
- спеціальна техніка ‒ 1656 (+9) од.
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