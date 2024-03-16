РФ атакувала Одесу ракетами: 20 людей загинуло

Останні дані про наслідки атаки зранку 16 березня повідомили в Одеській ОВА.

За словами очільника ОВА Олега Кіпера, станом на 09:00 у медзакладах продовжують лікування 40 людей, з них 9 поранених у важкому стані.

«Сьогодні в місті та області оголошено жалобу за 20 загиблими, внаслідок наймасовішого за кількістю жертв російського теракту в Одесі», — нагадав Кіпер.

Станом на 22:05, за даними голови ОВА, унаслідок ракетного обстрілу постраждало 75 людей, у тому числі 20 людей загинули (серед них — медик і рятувальник ДСНС).

До лікувальних закладів звернулося 55 людей. Отримують стаціонарне лікування 42 людини, 9 — у важкому стані.

Як додав Кіпер, також унаслідок ракетного обстрілу в Одесі пошкоджені інженерні комунікації газо- та електропостачання. Станом на 22:00 ДТЕК відновив електропостачання 531 абоненту. Без напруги залишилося 4 абоненти, роботи проводитимуть вранці 16 березня.

Без газопостачання на вечір в Одесі залишалося 800 абонентів. Планований термін відновлення — 16 березня до кінця дня. Аварійні та комунальні служби продовжують працювати на місці події.